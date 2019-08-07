В пять раз меньше областей и префектуры: что предусматривает админреформа в Украине

Децентрализация – одна из немногих реформ, результаты которой действительно почувствовали многие украинцы. Правда, и она на грани краха, потому что передать реальные полномочия общинам без изменения административно-территориального устройства практически невозможно.

Это хорошо понимают в президентской партии Слуга народа, которая будет иметь большинство мест в новой Раде и планирует быстро воплотить такие изменения в жизнь. Сначала возьмутся за районы.

По-прежнему будет 24 области и автономная республика Крым. А вот количество районов уменьшится почти в пять раз: с 490 планируют оставить только 100. То есть, в среднем нынешние 5 районов в будущем объединят в один. Сегодня в Украине уже 924 добровольно объединеные общины. На новой карте таких должно быть полторы тысячи. Именно в ОТГ войдут все 11,5 тыс. сельских советов.

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Вместо имеющихся районных и областных государственных администраций введут префектуры, которые уже не будут распоряжаться деньгами, это будет функция местных советов, а только контролировать соблюдение законов и Конституции Украины.

Провести административно-территориальную реформу – это как правильно начать строительство нового дома с фундамента, убежден бывший вице-премьер Роман Безсмертный.

Пока же руководители ОТГ имеют те же полномочия, что и руководители райадминистраций. Зачем остальные – неизвестно. Зато известно, что из госбюджета на содержание одного РГА тратят почти 10 млн гривен ежемесячно. То есть потери годовые – миллиардные.

Специалисты и политики признают, что сопротивление будет бешеным, особенно со стороны чиновников, которые будут терять теплые места. Но, если не предпринимать решительных изменений – будут страдать миллионы украинцев.

К слову, экономия в 4,5 млрд и распределение власти: почему нужны префектуры и расширенные районы.

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