Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Политика

В пять раз меньше областей и префектуры: что предусматривает админреформа в Украине

Децентрализация – одна из немногих реформ, результаты которой действительно почувствовали многие украинцы. Правда, и она на грани краха, потому что передать реальные полномочия общинам без изменения административно-территориального устройства практически невозможно.

Это хорошо понимают в президентской партии Слуга народа, которая будет иметь большинство мест в новой Раде и планирует быстро воплотить такие изменения в жизнь. Сначала возьмутся за районы.

По-прежнему будет 24 области и автономная республика Крым. А вот количество районов уменьшится почти в пять раз: с 490 планируют оставить только 100. То есть, в среднем нынешние 5 районов в будущем объединят в один. Сегодня в Украине уже 924 добровольно объединеные общины. На новой карте таких должно быть полторы тысячи. Именно в ОТГ войдут все 11,5 тыс. сельских советов.

Читайте: В Украине хотят в четыре раза уменьшить количество районов

Вместо имеющихся районных и областных государственных администраций введут префектуры, которые уже не будут распоряжаться деньгами, это будет функция местных советов, а только контролировать соблюдение законов и Конституции Украины.

Провести административно-территориальную реформу – это как правильно начать строительство нового дома с фундамента, убежден бывший вице-премьер Роман Безсмертный.

Пока же руководители ОТГ имеют те же полномочия, что и руководители райадминистраций. Зачем остальные – неизвестно. Зато известно, что из госбюджета на содержание одного РГА тратят почти 10 млн гривен ежемесячно. То есть потери годовые – миллиардные.

Специалисты и политики признают, что сопротивление будет бешеным, особенно со стороны чиновников, которые будут терять теплые места. Но, если не предпринимать решительных изменений – будут страдать миллионы украинцев.

К слову, экономия в 4,5 млрд и распределение власти: почему нужны префектуры и расширенные районы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Методом жеребьевки: фракцию Слуги народа поделят на 15 групп
Ходили в SPA и не делали “домашку”: как проходило обучение слуг народа в Трускавце
В Слуге народа около 2% нардепов с потенциально пророссийской позицией – Арахамия
Разумков назвал 15 кандидатов на должности заместителей главы фракции Слуга народа
Спикер Рады и генпрокурор: в Слуге народа назвали кандидатов на должности
Глоссарий войны: в Слуге народа предлагают новый закон о СМИ
Вычистим их: советник Зеленского заявил о смотрящих за госреестрами
Кто возглавит комитеты Верховной Рады и фракцию Слуги народа (СПИСОК)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка