Упали на бетон с 30-метровой высоты. Подробности ЧП во время джампинга в Буковеле

В Буковеле джампинг едва не закончился трагедией. Молодая пара сорвалась и упала на бетон. Оба в реанимации, причиной стал обрыв веревки.

Виталий пришел в себя уже в больнице. В тот день приехал из Львовщины в Буковель вместе с друзьями – праздновать день рождения своей девушки. Вместе с любимым решили прыгнуть на веревке с башни.

Но вместо обещанного полета над водой полетели вниз – прямо на бетон. Парня в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Ивано-Франковской областной больницы.

Девушка в Яремчанской городской больнице. Медики говорят – родилась в рубашке, при падении с почти 30-метровой высоты травмы могли быть гораздо серьезнее. Хотя на больничной койке ей придется провести как минимум два месяца.

Башня, с которой прыгала молодая пара, на берегу озера – в центре Буковеля. Аттракцион уже не работает. Известно, что под людьми оборвалась оттягивающая веревка.

Читайте: В Карпатах оборвался трос для роуп-джампинга – два человека травмированы

Почему оборвалась веревка – пока не известно. Специалисты предполагают, она могла быть бракованная. Но окончательно будет известно после экспертизы, на которую взяли все оборудование. Представители горнолыжного комплекса говорят – аттракцион принадлежит предпринимателю из Киева, который арендует у них место.

Своей вины в том, что произошло – владельцы аттракциона не видят. Уверяют, все оборудование сертифицировано и постоянно проверяется.

Предприниматели уже связались с пострадавшими, оплатили лечение.

В полиции открыли уголовное производство по статье нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Если вину предпринимателя докажут – ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что во время митинга под Одесским облсоветом ВИЧ-инфицированный активист покусал мужчину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.