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Анастасія Рогожінська |

Упал со шкафа: в Днепре ребенку ножом пробило череп

В Днепре госпитализировали маленького мальчика с ножом в голове. Ребенок стал жертвой несчастного случая.

Чрезвычайное происшествие произошло в среду, 28 июля.

На кухне со шкафа на пятилетнего мальчика упал нож. Он вонзился ребенку в голову.

Пострадавшего сразу госпитализировали в областную детскую больницу.

По словам медиков, лезвие ножа пробило малышу череп.

Сейчас пострадавшего прооперировали. Состояние здоровья стабильное.

Мальчик пока находится в отделении нейрохирургии на дальнейшем лечении.

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