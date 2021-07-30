Упал со шкафа: в Днепре ребенку ножом пробило череп
В Днепре госпитализировали маленького мальчика с ножом в голове. Ребенок стал жертвой несчастного случая.
Чрезвычайное происшествие произошло в среду, 28 июля.
На кухне со шкафа на пятилетнего мальчика упал нож. Он вонзился ребенку в голову.
Пострадавшего сразу госпитализировали в областную детскую больницу.
По словам медиков, лезвие ножа пробило малышу череп.
Сейчас пострадавшего прооперировали. Состояние здоровья стабильное.
Мальчик пока находится в отделении нейрохирургии на дальнейшем лечении.
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2021-07-30
Теги: Днипро, Происшествия, Новости Днепра