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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Впервые увидела сына в укрытии: истории детей рожденных под взрывы

Дети, рожденные в начале великой войны. В канун годовщины независимости Факты хотят рассказать истории и переживания тех женщин, которые рожали в прошлом году 24, 25 и 26 февраля. Об их радости и тревоге, страхе и надежде.

24 февраля, когда Россия бросала на Киев ракеты и уже строила колонны техники, Анастасия, Дарья и еще сотни женщин по всей Украине ждали рождения ребенка. Поэтому, когда пол Киева бросились выезжать, у женщин такого выбора не было — рожать в дороге они бы не рискнули.

У Насти начались схватки, а дорога в пренатальный центр стала сплошной пробкой. В роддоме все было необычно. Эмоции тоже были разными, особенно, когда была уже с маленькой Валерией в укрытии. Медики тоже были в шоке и на ходу соображали, что делать с детьми и родителями. Младенцев с интенсивной терапии носили вниз. Все всем помогали. Дарья вспоминает, в роддом ехали 25 февраля и фактически пустой дорогой. Домчали быстро и под утро родился Никита. То время Дарье вспоминать трудно. Рада, что рядом был муж. Сразу после родов она не раз спускалась в укрытие. Там Дарья увидела сына, он был в инкубаторе.

Маленькая Валерия, несмотря на рождение в тревожные времена – спокойный и счастливый ребенок. И малыши, и родители прожили непростые времена: тревоги, обстрелы, блекауты. И все же решили остаться в Украине. Благодарны медикам за помощь, благодарны своим детям за то, что они так сильны.

Медицинские работники в войну радуются каждому малышу. Их рождается гораздо меньше, но детки – есть. Беременные украинки приезжают даже из-за границы, чтобы родить дома.

Факти ICTV
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