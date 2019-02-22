Впервые в Украине Baby Champ Krasiya: 100 детей борются за победу в слаломе-гиганте

Турнир детский – но не детские страсти. На Закарпатье впервые в истории Украины состоялись соревнования по горнолыжному спорту для самых маленьких спортсменов Baby Champ Krasiya.

На старт в селе Кострино вышли дети в возрасте от 7 до 11 лет. Раньше у нас на такие чемпионаты выходили с 12.

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Около 100 мальчиков и девочек борются за победу в двух дисциплинах – слаломе и слаломе-гиганте.

К слову, на Львовщине, которая пока лидирует по количеству заболевших корью в Украине, начали массовую вакцинацию школьников. В течение трех недель в планах защитить 50 тысяч непривитых учеников.

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