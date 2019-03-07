Впервые с начала года враг на передовой применил большую артиллерию

Впервые с начала года оккупанты применили большую артиллерию калибра 152 мм. А уже из привычных здесь минометов боевики палят по украинским опорникам вдоль почти всей линии фронта.

Достается и гражданским. Накануне под вражеским огнем оказалась бригада ремонтников в Марьинке Донецкой области. А в Лебединском на Приазовье война зашла чуть ли не в каждый двор.

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Изрешеченные заборы, изуродованные дома. Однако в подвалах люди убежища уже не ищут – устали. И к звукам обстрела за пять лет привыкли, они здесь вместо колыбельной. Большинство жителей села давно отсюда уехала. Те, кто остался, уже и не помнят, какая она – цивилизация.

От тоски и безденежья пытаются спасаться огородами. Как только сошел снег, приступили к работе. Но и здесь война не дает о себе забыть – люди ведрами собирают осколки. Поэтому, говорят, пока на мирной территории все ждут весны, здесь больше всего хотят мира.

К слову, Факты ICTV рассказывали о ловушках боевиков на Донбассе.

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