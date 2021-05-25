Влияние компании Coca-Cola на экономику и общество Украины

Сегодня бизнес — это не просто история о прибыли. Это о решении общественно важных вопросов. Когда необходимо, сознательные компании ищут пути к решению проблем.

В условиях длительного коронакризиса, особенно важным становится то, насколько бизнес поддерживает экономику, общество, государство.

Компания Coca-Cola прибегла к такой поддержки. Исследовательская компания подсчитала, что каждая гривна добавленной стоимости, порождает не менее 10 грн в экономике Украины в целом. В итоге в 2020 году эта сумма составила более 11 млрд грн. Каждое рабочее место поддерживает около 18 рабочих мест в экономике Украины, что в целом составляет более 25 тыс. постоянных рабочих мест.

Также предприятия и компания в частности взялись помогать и в преодолении пандемии, передавая больницам оборудования и предоставляя другую необходимую помощь.

Не забывает предприятие и о защите окружающей среды, в частности вопросам ответственного обращения с отходами. Так в компании отмечают, что по итогам 2020 им удалось добровольно собрать около 43% эквивалента всего объема выпущенной упаковки.

Также предприятия заботятся и о социально важных инициативах. Так, к примеру, компания развивает идею предоставления грантов женщинам-предпринимательницам на развитие собственного бизнеса и поддержки образовательной онлайн-платформы, чтобы все имели возможность готовиться дистанционно к ВНО, что, конечно, особенно важно во время пандемии.

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