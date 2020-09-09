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Влияние коронавируса на экономику: будут ли привлекаться инвестиции в Украину

Пандемия Covid-19 повлияла на все сферы нашей жизни. В деловой жизни коронавирус добавил, в частности, еще и такую негативную тенденцию, как уменьшение иностранных инвестиций в экономику Украины.

И все же они есть – дальновидные инвесторы учитывают, что вирус пройдет, а позиции на инвестиционном пространстве стоит уже завоевывать.

— Наши приоритеты не просто сделать инвестиции, а развитие самой Украины. Поэтому наша компания считает приоритетной задачей привлечения и вложения инвестиций в строительную отрасль и производство, – говорит акционер и главный исполнительный директор компании EXON CAPITAL GROUP Иосиф Москович.

Поэтому в столице решили запустить первый пилотный инвестиционный проект от этой фирмы.

— В разработке и другие проекты. Для этого мы считаем, что нужны инструменты диалога украинских властей и инвесторов, – добавляет исполнительный директор компании.

В инвестиционной компании считают, что Украина перспективная в стремительном цивилизационном развитии. Поэтому и привлекательна для инвестирования, несмотря на временные карантинные трудности.

Также недавно в киевском инновационном парке UNIT.City состоялся Форум МСП. Перезагрузка 2020, уже во второй раз собравший предпринимателей со всей Украины.

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