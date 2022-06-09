Спасли не одну жизнь: как дизайнер и журналист программы Антизомби стали парамедиками

Медицинский экипаж женского батальона, в который входят дизайнер одежды Юлия и журналистка программы Антизомби Александра, спас не одну жизнь.

В настоящее время они закреплены за спецподразделением Кракена, упоминание о котором наводит ужас на русских солдат.

Это был последний перед полномасштабной войной выпуск программы Антизомби, над которым вместе с командой работала и Аляска.

А когда началась полномасштабная война – девушка сказала, что хочет вместе с Кубой спасать жизнь.

Их уважают за профессионализм и опыт – после Майдана Куба была на Донбассе, вывозила раненых бойцов. Ее задача не просто эвакуировать, а буквально достать с того света. Рискуя собственной жизнью.

Сколько эвакуировали раненых за время полномасштабной войны – не считали. Но выжили все, рассказывают парамедики.

Сейчас в Харьковской области работают восемь парамедиков, их называют медицинским экипажем женского батальона из ветеранского движения.

В него входят 400 женщин, прошедших войну на Донбассе. Когда Путин развязал полномасштабную войну – снова взяли в руки оружие, волонтерят и спасают жизнь. Вскоре парамедиков станет еще больше – женщины уже проходят специальную подготовку.

А после победы снова будут бороться за равноправие женщин и мужчин в армии, работать над реабилитацией ветеранок и предоставлять юридическую помощь. И будут просто жить: шить одежду и промывать мозги россиянам – там работы на годы.

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