Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна / Общество

Спасли Украину от холода: как Нафтогаз прошел самый сложный отопительный сезон

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Отопительный сезон 2022-2023 годов завершился! И, несмотря на войну, успешно. Несмотря на обстрелы критической инфраструктуры и апокалиптические прогнозы врага, подавляющее большинство украинцев зимой были с теплом.

В этом очень посодействовала и погода. Однако главные герои этой зимы – украинские коммунальщики и энергетики.

Именно они и днем, и ночью чинили оборудование и сети.

Россияне хотели заморозить Украину, но, несмотря на все, наши города оставались с теплом.

Сети не перемерзали. Даже во время отключений электричества или локальных порывов труб дома было комфортно, вспоминают, в частности, в Новояворовске Львовской области.

– Температура могла упасть на пару градусов, не больше. Холодно не было. Сами знаете: украинцы – несгибаемый народ, холодом нас уже не испугать, – рассказал Роман Карук, житель Новояворовска.

Теплые батареи – это результат не только благоприятной погоды, но прежде всего слаженной работы власти, энергетиков и коммунальщиков, констатирует глава Нафтогаза и Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду Алексей Чернышев.

– Этот отопительный сезон пройден. Мы его прошли удачно. На самом деле это был самый сложный отопительный сезон, самая сложная зима в истории независимой Украины. Но мы с этим справились. И я благодарен всем работникам этой отрасли за такой результат, – добавил Алексей Чернышов, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины”.

На Новояворовской и других ТЭЦ, которыми управляет Нафтогаз, энергетики наконец-то могут вздохнуть с облегчением. Эта зима для них была как одна длинная смена – с регулярными ремонтами и графиками отключений электричества.

Работать приходилось круглосуточно и в любую погоду. Но энергетики справились и получили бесценный опыт: теперь их уже ничем не испугать.

Этот опыт понадобится уже в следующую зиму, которая может быть не легче. Поэтому в Нафтогазе уже готовят свои ТЭЦ к новому отопительному сезону.

— Мы уже должны готовиться к следующему отопительному сезону – 23-24. Нефтегаз уже начал эту работу. В первую очередь – это объемы газа, украинского газа, который Нафтогаз должен увеличивать, наша добыча. Мы работаем над этим каждый день, — рассказал Алексей Чернышов, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины”.

В Нафтогазе уверены, что благодаря современным технологиям даже старые изношенные ТЭЦ и котельные можно превратить в привлекательные объекты для инвестиций.

Это не только сэкономит стране газ, но и повысит ее энергобезопасность. Вместе с энергоэффективными мерами это поможет стране пройти следующие зимы без дефицита топлива и мощностей.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Непогода вызвала обесточивание потребителей в 12 областях — Укрэнерго
Непогода вызвала обесточивание потребителей в 12 областях — Укрэнерго
ЕС ищет способ блокировать импорт российского сжиженного газа — Bloomberg
ЕС ищет способ блокировать импорт российского сжиженного газа — Bloomberg
Амбициозный план: в Нафтогазе рассказали, как Украина сможет самостоятельно обеспечивать себя газом
Амбициозный план: в Нафтогазе рассказали, как Украина сможет самостоятельно обеспечивать себя газом
Кабмин сохранил фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля
Кабмин сохранил фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля
С ограничениями только Житомирщина и Киевщина. Какая ситуация со светом в Украине 16 марта
С ограничениями только Житомирщина и Киевщина. Какая ситуация со светом в Украине 16 марта
Если заплатили за газ не туда: как вернуть деньги
Если заплатили за газ не туда: как вернуть деньги
Украина станет главным хранилищем европейского газа! Новый проект Нафтогаза
Украина станет главным хранилищем европейского газа! Новый проект Нафтогаза
Готовы помочь Украине: Кулеба и министры G7 провели переговоры после ракетной атаки РФ
Готовы помочь Украине: Кулеба и министры G7 провели переговоры после ракетной атаки РФ
Знайшли помилку в тексті?
Помилка