Спасли Украину от холода: как Нафтогаз прошел самый сложный отопительный сезон

Отопительный сезон 2022-2023 годов завершился! И, несмотря на войну, успешно. Несмотря на обстрелы критической инфраструктуры и апокалиптические прогнозы врага, подавляющее большинство украинцев зимой были с теплом.

В этом очень посодействовала и погода. Однако главные герои этой зимы – украинские коммунальщики и энергетики.

Именно они и днем, и ночью чинили оборудование и сети.

Россияне хотели заморозить Украину, но, несмотря на все, наши города оставались с теплом.

Сети не перемерзали. Даже во время отключений электричества или локальных порывов труб дома было комфортно, вспоминают, в частности, в Новояворовске Львовской области.

– Температура могла упасть на пару градусов, не больше. Холодно не было. Сами знаете: украинцы – несгибаемый народ, холодом нас уже не испугать, – рассказал Роман Карук, житель Новояворовска.

Теплые батареи – это результат не только благоприятной погоды, но прежде всего слаженной работы власти, энергетиков и коммунальщиков, констатирует глава Нафтогаза и Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду Алексей Чернышев.

– Этот отопительный сезон пройден. Мы его прошли удачно. На самом деле это был самый сложный отопительный сезон, самая сложная зима в истории независимой Украины. Но мы с этим справились. И я благодарен всем работникам этой отрасли за такой результат, – добавил Алексей Чернышов, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины”.

На Новояворовской и других ТЭЦ, которыми управляет Нафтогаз, энергетики наконец-то могут вздохнуть с облегчением. Эта зима для них была как одна длинная смена – с регулярными ремонтами и графиками отключений электричества.

Работать приходилось круглосуточно и в любую погоду. Но энергетики справились и получили бесценный опыт: теперь их уже ничем не испугать.

Этот опыт понадобится уже в следующую зиму, которая может быть не легче. Поэтому в Нафтогазе уже готовят свои ТЭЦ к новому отопительному сезону.

— Мы уже должны готовиться к следующему отопительному сезону – 23-24. Нефтегаз уже начал эту работу. В первую очередь – это объемы газа, украинского газа, который Нафтогаз должен увеличивать, наша добыча. Мы работаем над этим каждый день, — рассказал Алексей Чернышов, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины”.

В Нафтогазе уверены, что благодаря современным технологиям даже старые изношенные ТЭЦ и котельные можно превратить в привлекательные объекты для инвестиций.

Это не только сэкономит стране газ, но и повысит ее энергобезопасность. Вместе с энергоэффективными мерами это поможет стране пройти следующие зимы без дефицита топлива и мощностей.

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