Спасти отопительный сезон. Как правительство будет реанимировать ТЭЦ на Львовщине

ТЭЦ Новояворовска и Нового Роздола передали в управление предприятию Группы Нафтогаз – Нафтогаз Тепло.

Предыдущий частный управляющий теплоэлектроцентралей довел их до коллапса. Оборудование и сети в аварийном состоянии, а работники поувольнялись за невыплаты зарплаты.

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Но несмотря на это, техногенной катастрофы для 60 тыс. жителей двух городов должны избежать. Правительство и Нафтогаз разработали план, как вернуть тепло в доме.

Прежде всего работникам восстановили выплату зарплаты. Чтобы специалисты вернулись к работе и таки успели подготовить оборудование к зиме.

Параллельно с возвращением специалистов на ТЭЦ новый управляющий начал проверку всей инфраструктуры. Летом теплосети к сезону так и не подготовили – на них много порывов.

И это еще больше усложняет запуск тепла в городах. Но замерзнуть людям не дадут, в ближайшее время отопление обещают восстановить.

Новояворовск уже на финишной прямой, оборудование ТЭЦ обследовано, а сети – заполнены. Подавать тепло здесь практически готовы.

А в Новом Роздоле все сложнее, потому что теплотрасса в городе сильно повреждена. Чтобы ее исправить, нужно время. Но горожан успокаивают, что до конца этой недели отопительный сезон запустят и здесь.

Напомним, после решения долговых споров в Чкаловском включили отопление.

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