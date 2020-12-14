Спасти мир ценой собственной жизни: в Украине отмечают День ликвидатора аварии на ЧАЭС

До сих пор эта авария считается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Дата чествования ликвидаторов — 14-го декабря — выбрали не случайно. Именно в этот день в 1986 в году четвертый, разрушенный взрывом, энергоблок ЧАЭС накрыли специальным саркофагом.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 526 тыс. Человек. Наши корреспонденты встретились с одним из героев-ликвидаторов. Он вспомнил те страшные события и рассказал, как живет сейчас.

Ярославу Круликовскому было 40 лет, когда со второй ротацией пожарных летом 1986 года его послали из Николаева в Киевскую.

За десять лет после аварии мужчина ушел на пенсию. Говорит, служил бы и еще, но здоровье не позволило. Из-за высокой дози облучения, получил первую категорию ликвидатора. Имеет льготы: 360 гривен ежемесячно, раз в год путевку в санаторий и бесплатные лекарства.

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В течение только одного месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения по разным данным погибло от 30 до 200 пожарных и работников станции. Для дальнейшей ликвидации последствий аварии были задействованы люди разных профессий — военнослужащие, правоохранители, строители, транспортники, медработники — всего более 600 тыс. человек.

Работали вахтовым методом — приезжали, получали максимально допустимую дозу радиации и ехали обратно. На смену им приезжали другие. Многие из них поплатились жизнями и здоровьем, чтобы без преувеличения — спасти мир.