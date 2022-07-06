Всенародная победа: День вышиванки получил престижную европейскую премию

Украина впервые стала победительницей престижной европейской премии в области культурного наследия Europa Nostra Awards 2022. Всемирный день вышиванки победил в номинации Привлечения граждан и повышения осведомленности.

Соучредительница праздника вышиванки Леся Воронюк рассказала подробнее о награде, номинации и с кем мы соревновались.

— Это одна из пяти номинаций, в которых проходит конкурс. Очень важно и ответственно то, что Украина впервые выиграла такую ​​престижную премию. Это наиболее престижная европейская премия в области культурного наследия. Это отличие означает, что Всемирный день вышиванки стал видимым для европейского и мирового сообщества. Это наша всенародная победа, – отметила Воронюк.

Говорит, важным аспектом является то, что европейцы, работающие в области культурного наследия, сильно обращают внимание на то, что это не только о прошлом, но и о том, как оно влияет на формирование современных идентичностей и ценностей в каждой стране.

— Мы соревновались с огромным количеством претендентов из всех европейских стран. Это сложный конкурс, который проходит в несколько этапов и номинационное досье ли готовили еще в ноябре-декабре и только сейчас мы узнали о том, что победили, — сказала Леся.

Церемония награждения состоится в сентябре в Праге, куда приглашена делегация представителей из Украины.

— Будет отличие, статуэтка, денежная премия. Также мы планируем посоревноваться за отдельный приз зрительских симпатий, где отличие в €10 тыс. дополнительно. Хотим выиграть, чтобы эту премию аккумулировать на создание музея украинской вышиванки в Черновцах, посвященном исключительно вышитой рубашке, — поделилась Воронюк.

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