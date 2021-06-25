Всемирный день Возьми собаку на работу — советы и преимущества

В Украине традиционный день, когда собаки имеют возможность увидеть, как их хозяева зарабатывают, и им на жизнь, и своим четвероногим друзьям. Ведь последняя пятница июня — Всемирный день Возьми собаку на работу. Его инициировал бренд Клуб 4 лапы, которые уверены, что такое событие предоставляет позитив, и животным, и людям. Улучшает настроение, придает дружественности в отношениях и успехов в работе.

Присутствие собак в офисе, это, как правило, непринужденная, но в то же время производительная атмосфера. И я наблюдаю за этим не первый год и могу с уверенностью сказать, что это не просто слова.

Владельцы животных говорят, что особенно актуальной потребность есть сейчас, как восстановление после изоляции. Возможно, стоит и не ограничиваться одним днем.

Клуб 4 Лапы объединяет любовью к любимцам украинские офисы и призывает присоединиться к программе Лапы в офисе, что превращает украинские офисы на pet-friendly. В частности, советуют спросить у коллег, нет ли ни у кого аллергии на шерсть и уточнить у руководства, можно ли прийти с собакой в ​​офис.

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