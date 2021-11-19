Всемирный заговор: почему антивакцинаторы не прививаются и нарушает ли государство их права

Они называют прививку всемирным сговором и чипированием. Заявляют о нарушении своих прав и прикрываются религиозными убеждениями. Антивакцинаторское движение не теряет своей популярности в Украине.

Противники прививки выходят на протесты, пишут жалобы и обращаются в суд. Статистика смертности от Covid-19 для них не аргумент, поскольку твердо убеждены, что их права нарушают.

Действительно ли это так? Действительно ли в действиях Министерства здравоохранения есть дискриминация — расскажут журналисты Фактов ICTV.

– Именем всемогущего Бога я буду здесь работать столько, сколько мне он определит. И освободите меня или отстраните ровно тогда, когда будет от него повеление.

Так учительница из Ровенской области отстаивала свое право работать в школе без вакцинации — из-за религиозных убеждений. Она убеждена, что инициаторы прививки – всемирный заговор и секретная надвласть.

— Я наверняка наберусь смелости и скажу, что это жиды-масоны, которые являются потомками тех, кто распял Христа, — сказала Жанна Тетенева.

Отстраненный от образовательного процесса учитель теперь судится со школой. Такие случаи не единичны. Антивакцинаторов можно разделить на несколько лагерей:

те, которые считают прививку всемирным сговором и чипированием;

верующие, опирающиеся на религиозные предрассудки;

люди, не доверяющие качеству препаратов.

Именно представители этих трех групп завалили Минздрав жалобами. Якобы государство нарушает их права, вынуждая вакцинироваться.

В министерстве заверили, что все письма прорабатывают, однако пока ни одно из замечаний не имело под собой ни научной, ни юридической основы. В то же время подчеркивают, что прививки в Украине делают добровольно.

Исключение — работники критических инфраструктур, учебные заведения или административного управления. В этом же вопросе Минздрав руководствуется 12 статьей закона О защите населения от инфекционных болезней.

Она предполагает, что работники отдельных профессий, деятельность которых может привести к заражению инфекционной болезнью или распространению таких заболеваний среди коллектива, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

– Если один работник заболеет, то может распространить инфекцию среди коллег. Нужно будет изолировать значительное количество контактировавших людей. Это может привести к коллапсу и заблокировать работу важных объектов критической инфраструктуры, – рассказала генеральный директор директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины Ирина Руденко.

По поводу ограничений доступа к общественным местам и транспорту есть решение Кабинета Министров, поэтому в Минздраве ничего не придумывали. Однако вот насколько действия государственного аппарата законны? Даже более чем нужно, уверены юристы.

Об этом свидетельствует Европейская практика суда по правам человека, в которой уже отклонили ряд исков по вакцинации из разных стран. Зарубежные представители Фемиды без колебаний принимают решение в пользу формирования коллективного иммунитета от Covid-19, ведь это единственный путь для преодоления пандемии.

Накануне правоохранители разоблачили преступную сеть, которая под прикрытием антивакцинаторских лозунгов разрабатывала план захвата власти во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Уже известно, что кураторами проекта были граждане Российской Федерации, которые за деньги подстрекали людей против прививки.

Последний аргумент в поддержку вакцинации – статистика. В Covid-отделениях страны из всех госпитализированных пациентов более 90% не имеют никакой прививки против коронавируса.

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