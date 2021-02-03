Всеукраинская школа онлайн: 120 тыс. украинцев учится дистанционно

120 тыс. украинцев воспользовались Всеукраинской школой онлайн почти за два месяца работы. 95 тыс. из них – ученики, остальные – учителя и родители.

Сегодня на платформе есть 800 уроков по 18-ти предметам, еще 1 тыс. добавят в ближайшее время.

К созданию занятий привлекают более полусотни учителей со всей страны. Каждый урок в онлайн-школе – это видеолекция, конспекты, материалы и тесты для самопроверки.

Активно пользоваться программой начали во время карантина, но теперь немало педагогов и учеников продолжают закреплять знания с ее помощью.

По словам директора Института модернизации образования Вадима Карандия, видео платформы загрузили или пересмотрели уже более 15 млн раз. Такие показатели, говорит он, достаточно весомые.

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С помощью Всеукраинской школы онлайн учителя могут не только пользоваться контентом, но и отслеживать прогресс учеников. Так, учителя могут видеть, какие ролики ученик смотрел и какие баллы получил во время итогового тестирования.

Разработчики обещают добавить в программу курс по информатике, а также сделать жестовый перевод ко всем урокам.

Всеукраинская школа онлайн начала работать в Украине 11 декабря. Это комплексный сборник для учеников 5-11 классов, который позволяет проходить учебную программу дистанционно. В Министерстве образования рассчитывали, что платформа станет помощником для учеников, учителей и родителей. Подробнее о Всеукраинской школе онлайн читайте в материале Фактов ICTV.