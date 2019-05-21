Всеукраинский конкурс оборонных технологий – разработки от КПИ

Роботы-розминовщики, спутники, которые станут глазами нашей армии, супер защищенные системы связи и артиллерийские тренажеры – это последние разработки украинских инженеров для армии. Отечественные идеи, способные защитить нашу территорию и повысить надежность армии – на первом всеукраинском конкурсе оборонных технологий.

Инновационная разработка харьковских инженеров. Тренажер для экипажа бронетранспортера. Разработка позволяет военным без проблем пересесть в боевую машину и не понести потери.

Экспериментальный образец военного спутника. Он может стать глазами украинской армии. Такие аппараты способны разглядеть технику и людей и передавать информацию в реальном времени.

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Такие системы существуют только в США, Китае и Израиле. Стоимость проекта 15 млн долларов. Это значительно меньше, чем зарубежные аналоги. Наши дешевле, потому что в КПИ уже имеют удачный опыт запуска наноспутников.

А еще пневмогарматы, лазеры, роботы- розминовщики – всего около полусотни проектов для оборонки от украинских инженеров вышли в финал первого в Украине конкурса оборонных технологий. По замыслу организаторов – проект должен стать мостиком между разработчиками и инвесторами.

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