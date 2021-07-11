Всех расстреливали, я закрыла глаза. Фильм Бабий Яр. Контекст в Каннах

Пандемия Covid-19 внесла некоторые коррективы в жизнь кинофестиваля в Каннах. Во-первых, фестиваль проводится несколько позже обычного. Во-вторых, всем участникам фестиваля надо делать обязательный ПЦР-тест каждые 2 дня. А в-третьих, много стран не приехали. В национальных павильонах стран участниц много палаток без флагов. Украинский флаг здесь есть.

Денис Иванов — украинский кинопродюсер, соучредитель одесского кинофестиваля, рассказал, что незначительное количество участников — это возможность для Украины больше показать себя.

В палатке кипит работа. Здесь уверяют иностранцев инвестировать в украинское кино.

— Мы умеем снимать, — говорят здесь и у них есть доказательства. На днях на здешней сцене показали украинско-швейцарскую ленту “Ольга”. Она рассказывает о событиях Евромайдана через переживания украинской молодой спортсменки, которая вынуждена уехать в Швейцарию. Ленту тепло приняли. А вечером Канны ожидают еще одну премьеру.

Фрагмент из фильма Бабий Яр. Контекст. Рассказ украинской актрисы Дины Проничев. В 1941 году ее должны были расстрелять в Бабьем Яру.

Стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мышцы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела вечность. Но я упала на трупы благополучно.

Дина Проничева чудом выжила. И в 1946 году дала показания против нацистов. Полная версия ее истории — уникальна. Эти кадры мир увидит впервые.

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