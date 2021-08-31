Устанавливали кондиционер и сорвались вниз: под Одессой погибли двое рабочих
В поселке Фонтанка Одесской области с третьего этажа сорвались двое мужчин. Они устанавливали в здании кондиционер.
Один погиб на месте — на него упала металлическая конструкция и придавила. Другого госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, однако сердце мужчины не выдержало.
Для установления обстоятельств трагедии на место прибыли следователи. По предварительным данным, смерть наступила из-за того, что металлическая опора, на которую должны устанавливать кондиционер, была плохо закреплена.
Главный инженер обслуживающего кооператива Александр Чумаченко сообщил Фактам ICTV подробности трагедии в Фонтанке.
— Здесь проводили работы по монтажу кондиционера частным путем, даже не фирма, которая имеет на это специальное разрешение. Усугубило дело то, что люди выполняли работу без средств защиты.
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