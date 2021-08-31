Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия
Людмила Богданова |

Устанавливали кондиционер и сорвались вниз: под Одессой погибли двое рабочих

В поселке Фонтанка Одесской области с третьего этажа сорвались двое мужчин. Они устанавливали в здании кондиционер.

Один погиб на месте — на него упала металлическая конструкция и придавила. Другого госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, однако сердце мужчины не выдержало.

Для установления обстоятельств трагедии на место прибыли следователи. По предварительным данным, смерть наступила из-за того, что металлическая опора, на которую должны устанавливать кондиционер, была плохо закреплена.

Главный инженер обслуживающего кооператива Александр Чумаченко сообщил Фактам ICTV подробности трагедии в Фонтанке.

— Здесь проводили работы по монтажу кондиционера частным путем, даже не фирма, которая имеет на это специальное разрешение. Усугубило дело то, что люди выполняли работу без средств защиты.

Читайте:

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С начала августа боевики убили девять украинских военных
С начала августа боевики убили девять украинских военных
В Австрии в ДТП с украинцами погиб 6-летний мальчик, младший брат — в реанимации
В Австрии в ДТП с украинцами погиб 6-летний мальчик, младший брат — в реанимации
В Черкассах бабушку мальчика, который находится в терминальной коме, взяли под стражу
В Черкассах бабушку мальчика, который находится в терминальной коме, взяли под стражу
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца
Умерло 40 детей: в Индии из-за загадочной лихорадки закрыли школы
Умерло 40 детей: в Индии из-за загадочной лихорадки закрыли школы
В Черкассах суд перенес заседание об избрании меры пресечения бабушке мальчика в коме
В Черкассах суд перенес заседание об избрании меры пресечения бабушке мальчика в коме
Потеряла сознание на сцене: в детском лагере на Херсонщине умерла девочка
Потеряла сознание на сцене: в детском лагере на Херсонщине умерла девочка
В Одессу отправили более 130 беженцев из Афганистана
В Одессу отправили более 130 беженцев из Афганистана
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка