Устанавливают пневмобаллоны и усиленную ходовую: как одесситы модернизируют авто для фронта

В войне незаурядную роль играют внедорожники. Маневренные, способные преодолевать препятствия в любую погоду и, по сравнению с военной техникой, легкие.

Однако перед отправкой на фронт машины нужно модернизировать в соответствии с военными задачами, чтобы в ответственный момент машина не подвела. Автомеханики из Одессы Алексей и Евгений показали, как готовят машины к фронту.

С начала войны мужчины, как и большинство украинцев, занимались волонтерством: собирали все необходимое для защитников, развозили по всей Украине гуманитарную помощь.

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Параллельно работали в автомастерской, изготовляя шипы для борьбы с автомобилями оккупантов. Но потом друзья решили использовать свои навыки автомехаников.

Желающих помочь армии машинами сейчас много, но сначала – большинство из них нуждаются в ремонте. Для боевых выездов лучше подходят внедорожники, которые смогут преодолеть различные препятствия. Главное – чтобы у автомобиля были целые рама и кузов.

– Это, в принципе, универсальный внедорожник, позволяющий перевозить большие грузы, и тягать, если нужно, какие-то легкие пушки или кого-то вытаскивать из болота, – сказал автомеханик Евгений Стоянов.

Модернизация гражданского автомобиля под военные цели – дело не из дешевых, и в социальных сетях мужчины собирали средства на ремонт.

Чтобы привлечь больше денег, они каждый день снимают видеоотчеты и выкладывают в сеть, чтобы у людей не возникало никаких сомнений. Понимая, что от их работы зависит жизнь наших воинов, Алексей и Евгений заменяют все необходимые детали и максимально модернизируют автомобиль. Самое главное для них – чтобы в ответственный момент автомобиль не подвел.

– Мы решили установить усиленную подвеску, потому что она будет вывозить военных в большом количестве, перевозить боеприпасы. Назад мы установим пневмобаллоны для того, чтобы можно было уровень машины регулировать, вперед — усиленную ходовую в виде рычагов, амортизаторов и стоек, — сказал автомеханик Евгений Стоянов.

Как финальный штрих – в прицеп планируют установить дистанционную систему залпового огня. Сейчас на очереди еще три автомобиля, которые нужно модернизировать для украинской армии.

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