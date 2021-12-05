Установили забор и сделали переулок частным: в Одессе соседи не могут поделить дорогу

В Приморском районе Одессы соседи не могут поделить небольшую дорогу, объединяющую между собой две улицы. Жители частного сектора решили поставить забор. Мол, соседнюю улицу сделали односторонней. Все начали ездить мимо них. Это большой дискомфорт, потому и перекрыли.

Устанавливает забор жилищно-строительный кооператив Черноморец-Аркадия, входят в него 50 жителей частного сектора. Они уверяют, что с 2004 года владеют большей частью земли, то есть переулком. И у них есть право на использование этой территории.

Поставить ворота решили после того, как соседнюю улицу сделали односторонней. Количество автомобилей, начавших ездить здесь, возросло в разы. Местные жители боятся и за свою безопасность, чтобы кого-то не сбило авто. После скандала, Приморская райадминистрация и горсовет Одессы провели выездную комиссию.

Ворота чиновники пообещали снести через несколько дней. Впрочем, жители кооператива Черноморец-Аркадия такое решение собираются обжаловать.

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