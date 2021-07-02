Поступление на силовые специальности: как подготовиться к нормативам

В Украине абитуриенты, которые выбирают силовые специальности или авиацию — дополнительно будут сдавать тесты на физподготовку и проходить медкомиссию.

Если некоторые абитуриенты хотят стать спецслужбистом, полицейским, пилотом или пожарным, им нужно сдать стометровку, подтягивания и отжимания, что требует заблаговременной подготовки.

Например, будущий абитуриент Антон Соловьев еще точно не определился с профессией, но знает, какие ему нужны нормативы.

— Мне нужно подтягиваться, тренировать ноги, чтобы я хорошо сдал нормативы. Я уже шесть лет занимаюсь теннисом, ноги у меня более-менее подготовлены, но подтягиваться надо больше. С тренером гораздо легче, потому что мне нужен контроль, — отметил парень.

В то же время тренер Александр Козачок, который уже готовил абитуриентов к поступлению, и силовиков для переквалификации отметил, что подтягивание и бег — это комплексные упражнения, во время выполнения которых работает максимальное количество мышц.

Тренер добавил, что лучше иметь запас времени для подготовки к тестам и медкомиссии. Ведь чем плавнее подготовка, тем лучше это будет для организма и последующего результата.

По словам пилота с пятилетним стажем Дениса Гапоненко, который тоже сдавал нормативы и психологические тесты для поступления, человек в целом должен быть здоров, пройти все анализы, все тесты, не должно быть сильных отклонений, врожденных патологий, особенно, что касается когнитивных функций.

Он советует следить за здоровьем, заниматься спортом, чтобы держать себя в форме, но также не забывать о точных науках и иностранных языках.

Сейчас сидячий образ жизни за последние годы снизил уровень физподготовки. Но при желании человека, это можно изменить.

С 1 июля в Украине стартовала вступительная кампания 2021. Она состоится в обычном режиме, однако во время подачи документов в бумажной форме поступающие и их родители имеют придерживаться карантинных ограничений.

В этом году абитуриенты могут подать до пяти заявок в любой ВУЗ на бюджет и до 30 заявлений на контрактную форму обучения.

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