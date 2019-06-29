Вступительная кампания 2019: самые востребованные специальности в Украине

Жаркая пора сейчас у абитуриентов – завершились выпускные и молодые люди готовятся подавать документы в вузы.

Для социологов, политологов, международников, экономистов и менеджеров заказ урезали на 1-4%. Это по несколько сотен мест. А вот у юристов их забрали более 500. Если в прошлом году готовили 3 тыс. специалистов, то в этом – примут чуть больше 2,5 тыс. Однако, касается заказ на юристов в вузах, подчиненных Министерству образования. Ни Минюст, ни МВД заказ на юристов не уменьшали.

Будущим преподавателям государство готово отдать больше всего. Из 79 тыс. мест государственного заказа на все специальности для педагогов выделило почти 8 тыс. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Выпускникам обещают найти работу. Вакансий должно хватить всем.

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По прогнозам Минэкономразвития, уже через три года государство будет нуждаться в почти 9 тыс. педагогах, особенно физиках, математиках, инженерах, IT-специалистах. На каждую из этих специальностей увеличен госзаказ и повышены стипендии.

В прошлом году инженерия и компьютерные науки были в десятке лидеров по количеству заявлений. Чего не скажешь о естественных и аграрных. На аграрные специальности в некоторые вузы подавали по несколько десятков заявлений, в то время как на юридических факультетах счет шел на тысячи. Хотя у аграриев больше шансов найти работу.

Медиков и фармацевтов государство за свой счет готово обучить почти 5 тыс. Врачей на рынке не хватает, но на обучение возьмут только с высоким баллом – не ниже 150. А тем временем, выпускники советуют абитуриентам прежде всего прислушиваться к своим желаниям.

К слову, Факты ICTV рассказывали о топ-10 изменений для абитуриентов в 2019 году.

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