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Олег Корниенко, Журналист Факты ICTV, военный корреспондент

Успевает уничтожать вражескую технику и получать образование: история самого молодого бойца аэроразведки

На Бахмутском направлении россияне существенно изменили тактику. Если раньше на штурмы они отправляли сотни воинов, то сейчас активно пытаются прорвать оборону тяжелой техникой. Противник учится и старается не повторять ошибки. Но благодаря FPV-дронам наши защитники перемалывают не только личный состав, но и технику.

На счету бригады быстрого реагирования Рубеж не один десяток уничтоженного российского вооружения благодаря тем же коптерам. Сейчас бойцы собирают на дроны-камикадзе и просят присоединиться к этому сбору.

Иногда ребята часами, а то и днями выслеживают свою цель, чтобы потом в считанные минуты ее ликвидировать. Под их прицел попал редкий и один из самых крупных российских минометов 240-миллиметровый Тюльпан. Долгое время россияне с него накрывали наших защитников. Но нацгвардейцы его выследили и ударили дроном-камикадзе. А затем Тюльпан добили артиллеристы 54 бригады.

Стоимость уничтоженного миномета 800 тыс. долларов, а FPV дрон-камикадзе стоил всего 700. Такими же птичками бойцы уничтожают и вражеские танки.

Умело управлять дронами, проводить аэроразведку, а затем метко бить по врагу бойцы научились уже здесь на фронте. Хотя перед тем, как взять в руки коптер, успели повоевать в пехоте. Самому младшему их побратиму на псевдо VAN DAMME — 21. Он успевает не только активно уничтожать врага, но и параллельно получать образование.

Он активно изучает историю и хорошо понимает последствия этой войны. Говорит, на этот раз наша страна не имеет права на ошибку и должна раз и навсегда дать достойный отпор россиянам, чтобы они на столетие забыли, что такое захватническая политика. Так что тех, кто в тылу, он призывает присоединяться к этой борьбе.

 

Дрони, Передова, Факти ICTV
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