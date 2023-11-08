Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Вся правда о Deep State | Граница с Польшей заблокирована | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
— Сводка Генштаба;
— Авдеевка: эвакуация работников коксохима;
— Историческое решение ЕС;
— Прямая трансляция из Брюсселя – скоро;
— Окончательное решение о вступлении Украины в ЕС;
— Кто делает карты Deep State?;
— Польские перевозчики заблокировали проезд на пунктах пропуска;
— Восстановление в Киевской области.
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