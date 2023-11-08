Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
— Обстрел Сумской области — зафиксировано более 10 взрывов;
— Еврокомиссия объявила решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС;
— В Брюсселе озвучили 4 условия, которые Украина должна выполнить до марта 2024 года;
— Партизан-Град насыпает врагу на фронте – сюжет;
— Кто делает карты Deep State?;
— Усталость от войны – сюжет;
— Билеты на поезд Киев — Варшава — Без Действия. подписи не купишь.
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