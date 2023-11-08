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Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023

— Обстрел Сумской области — зафиксировано более 10 взрывов;

— Еврокомиссия объявила решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС;

— В Брюсселе озвучили 4 условия, которые Украина должна выполнить до марта 2024 года;

— Партизан-Град насыпает врагу на фронте – сюжет;

— Кто делает карты Deep State?;

— Усталость от войны – сюжет;

— Билеты на поезд Киев — Варшава — Без Действия. подписи не купишь.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:00 (08.11.2023).

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