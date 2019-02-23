Потерянные контракты и сокращение персонала: кризис украинских портов в Азовском море

Для восстановления контрактов, утраченных украинскими торговыми портами в Азовском море, может потребоваться минимум полгода. Таковы последствия длительного блокирования Российской Федерацией в Керченском проливе судов, направлявшихся в Бердянск и Мариуполь.

Сейчас, под влиянием мирового сообщества, ситуация изменилась. Но количество кораблей, заходящих в акваторию Азова, существенно сократилось. Под загрузкой в ​​Бердянском морском торговом порту сейчас только один корабль. За неделю это пока единственное судно, которое подошло к здешним пирсам.

Вследствие длительного блокирования Российской Федерацией в Керченском проливе судов, направлявшихся в акватории Азова, Бердянский порт полностью потерял контракты на перевалку металлопродукции и глины. Сейчас отгружают только зерно. От услуг Бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков – компания Метинвест, а второй крупнейший клиент, Портинвест, сократил перевалку наполовину.

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Сейчас Бердянский порт работает в убыток. План выполнен всего на пятьдесят процентов. Компания перевела работников на четырехдневную рабочую неделю. По словам руководства, сложившаяся ситуация может привести к сокращению персонала.

Такая же ситуация и в порту Мариуполя. В последний месяц предприятию удалось отработать, как говорят, в ноль. Но потери, нанесенные Керченской блокадой, здесь также очень ощутимы.

Сейчас предложения портовиков по развитию торговой площадки Азовского моря на рассмотрении в Кабинете министров Украины. Однако негативной тенденцией так и остается очень длинное прохождение кораблями Керченского пролива. Если раньше это занимало несколько часов, то сейчас российские пограничники держат корабли почти по 2 суток.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Россия перекрыла порты в Азовском море.

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