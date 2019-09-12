Потеря зрения и детские рисунки: о чем рассказали освобожденные украинские моряки

Освобожденные украинские пленные вызывают большой интерес в отечественной и зарубежной прессы. 12 сентября с журналистами общались освобожденные моряки и дочь крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Свою речь моряки начали с благодарности тем, кто освободил их из русского плена, и тем, кто долгих десять месяцев поддерживал их в тюрьме. Кроме родственников и адвокатов это были и совсем незнакомые люди со всего мира.

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Командир дивизиона, капитан второго ранга Денис Гриценко показал журналистам детские рисунки и бумажные кораблики, которые поддерживали его в тюрьме.

Правдивую информацию бывшие военнопленные получали только от своих адвокатов. А с собратьями виделась крайне редко, преимущественно в автозаке.

25-летний старший матрос Андрей Артеменко, во время российской атаки в Керченском проливе, получил ранение руки и глаз, признается, что на чужбине переживал вовсе не за собственное здоровье, а за своих родственников.

Из-за переживаний, правильно ли он поступил, что отдал приказ не стрелять, Денис Гриценко в тюрьме потерял 80% зрения. Но сейчас, когда все ужасы позади, ни за что себя не корит. Как и все остальные моряки, готов вернуться к службе. А пока всем бывшим военнопленным надо восстановить здоровье и решить бумажные дела.

Напомним, помощник президента Андрей Ермак сообщил, что команда президента работает над тем, чтобы провести еще один обмен пленными до конца года.

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