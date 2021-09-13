Потери государства достигают 100 млрд грн ежегодно: как бизнес уклоняется от уплаты налогов

10 млн украинцев за прошедший год не уплатили государству ни копейки налога, потому что не получали дохода. В целом в Украине почти 15,5 млн занятого населения. Но каждый пятый сейчас работает нелегально.

Так называемые зарплаты в конвертах получают там, где больше всего налички. Это — сельское хозяйство, торговля, строительство, сфера обслуживания (рестораны, кафе, гостиницы). Бизнес обходит закон различными способами.

Один из них предусматривает, что компания официальная, но не заключает с работником трудовой договор. Или же работодатель не зарегистрирован и не имеет никаких документов. Другой вариант, когда вы трудоустроены официально, но часть зарплаты получаете в конверте.

Часто от уплаты налогов уклоняются IT-компании, где каждый работник оформлен как ФЛП. А еще налоги не платят те, у кого есть неофициальная подработка.

Согласно приблизительным подсчетам, из-за тех, кто уклоняется от уплаты, государство теряет 100 млрд грн ежегодно. В Украине уже повысили штрафы за неофициально трудоустроенных. Сейчас они составляют 60 тыс. грн за одного рабочего. Но четверть рынка остается в тени.

Нелегалов выявляют инспекторы Гоструда. С июля начали ревизии, за два месяца — более 8 тыс. неофициально устроенных. Преимущественно — в малом бизнесе.

Ежемесячно из своей зарплаты украинцы платят несколько видов сборов, среди которых налог на доходы — 18%, военный сбор — 1,5%. В то же время за каждого работника работодатель платит еще ЕСВ — 22% от зарплаты. Этот вклад направляют на больничные и пенсии. Всего с каждой зарплаты государству граждане отдают 34%.

Эксперты давно отмечают: налоги будут лучше платить, если их уменьшить, но делать это нужно продуманно. Ведь часто работники сами не хотят оформляться, чтобы не потерять льготы, например субсидию. И это тоже нужно менять, отмечают экономисты. Как и трудовое законодательство, устаревшее для современных форм труда.

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