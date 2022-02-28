Потери в Бердянске: военный расстрелял мирного жителя

В Бердянске российский военный расстрелял местного жителя, потому что тот отказался дать телефон. Сообщается, что оккупант хотел позвонить в Россию.

Накануне Бердянск захватили боевики. Мэр города отказался подчиняться захватчикам. Поэтому был вынужден покинуть администрацию Бердянска. Но продолжил работать в другом месте.

Жителей подобная ситуация не остановила. Они вышли на митинг и потребовали российских военных покинуть город. Пели гимн Украины и выкрикивали разные лозунги.

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