Потери в Бердянске: военный расстрелял мирного жителя
В Бердянске российский военный расстрелял местного жителя, потому что тот отказался дать телефон. Сообщается, что оккупант хотел позвонить в Россию.
Накануне Бердянск захватили боевики. Мэр города отказался подчиняться захватчикам. Поэтому был вынужден покинуть администрацию Бердянска. Но продолжил работать в другом месте.
Жителей подобная ситуация не остановила. Они вышли на митинг и потребовали российских военных покинуть город. Пели гимн Украины и выкрикивали разные лозунги.
2022-02-28
Теги: Бердянск, Війна в Україні