Потеряла родителей и любимого: трагическая история девушки из Днепра

В прошлом году она мечтала выйти замуж, но лишилась любимого на войне. А месяц назад – родителей и дом. Это история 24-летней Анастасии Швец, уцелевшей в разбитом 14 января российской ракетой подъезде девятиэтажки в Днепре.

Фото ее спасения из руин облетели Интернет. На них хрупкая девушка в одной футболке прижимает к себе мягкие игрушки и держит новогодний дождик. Именно им Анастасия сигнализировала спасателям. На днях она в последний раз побывала в уцелевшей части своей квартиры, чтобы забрать самое ценное.

Взрыв застал ее в комнате на шестом этаже, куда она пришла за 15 минут до этого – отдохнуть перед ночной рабочей сменой. Девушка работает пекарь в торговой сети.

– Отложила телефон, накрылась одеялом, обняла свою мягкую игрушку. Я просто слышу какой-то грохот и понимаю, что я открываю глаза, все в темноте, пыль вот эта, цемент. Меня спасло то, что была дверь, которая на меня упала и меня прикрыла, — Анастасия Швец, жительница разрушенного подъезда.

Настя вспоминает, что почти сразу поняла, что произошел прилет.

– И первое, что я сделала, это я поняла, что я могу вылезти, я посмотрела в свой коридор и увидела эту легендарную желтую кухню. И тогда я поняла, что дома больше нет, – рассказывает Анастасия.

Девушка звала родителей. Они в момент прилета были на кухне — собирались делать очередную партию окопных свечей, чтобі отправить на фронт. Семья волонтерила.

– Папа как раз нарезал этот картон. Мать собиралась растопить воск, чтобы все это сделать. Но судьба решила иначе, – добавила девушка.

В тот день вокруг бушевал пожар и бегали люди. Настя вспоминает – чтобы обозначить себя, взяла в руки новогодний дождик, который нашла среди обломков. Ее заметили спасатели, но достали позже, потому что на руинах образовался отвесный склон.

— И тогда уже ко мне к тому времени тоже добрался мужчина-волонтер. Он со мной все это время находился там. Дал свою одежду, чтобы я не замерзла. Пытался отыскать моих родителей, – добавила Анастасия.

У девушки была травма головы и поцарапанные ноги. Она чуть не отморозила себе пальцы. В больнице Настя пробыла 6 дней. Говорит – надеялась, что хоть отец уцелел. Потому что его, казалось, видели знакомые. Но через несколько дней после трагедии сбылось хуже всего.

— И уже через несколько часов на папином телефоне, в его рабочем чате я увидела сообщение — Дорогие коллеги, Максима и Натальи больше нет. Их нашли под завалами, – вспоминает девушка.

На днях Настя со своим другом поднималась по автобашне в квартиру. Лезть пришлось через соседнюю, прорубив дырку в стене. Потому что от дома девушки осталась только комната и аварийный балкон. Оттуда достала самое ценное.

– Смогла найти вещи родителей. Также я понимаю, что это — одежда и она мне будет не нужна, но как память – это все, что осталось. Пожалуй, для меня самое главное, что я смогла найти там – футболку моего парня погибшего и флаг с шевронами, — поделилась Анастасия.

Сейчас Настя живет с бабушкой. Говорит, после трагедии очень тяжело переживает звуки взрывов – поэтому периодически общается с психологом.

– У меня начинается истерика. Я не могу дышать, это стремно. Какое-то время мне казалось, что со мной все в порядке. А я понимаю, если что-то где-то щелкнуло, кто-то хлопнул дверью, если кто-то просто неожиданно включил свет – я начинаю содрогаться, — Анастасия Швец.

Все, что сейчас имеет, говорит девушка, подаренное неравнодушными людьми. Она очень благодарна всем за помощь. Из Днепра в ближайшее время уезжать не собирается, но уже попрощалась с домом.

– Сюда трудно приезжать. Это тяжело, это больно. Главное для меня было – это найти попытку туда залезть, достать все, что можно было достать, и сказать квартире «Прощай!»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.