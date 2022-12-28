Потеряли все! Беженцы из Мариуполя и Попасной рассказали об условиях в приютах
Российские террористы продолжают уничтожать украинские села, города и украинцев. Люди ищут убежища в более безопасных местах.
Более 30 тысяч беженцев зарегистрировано только в Кременчугском обществе. Кто-то здесь транзитом, временно, другие – на длительное время.
Тяжелее всего старикам, людям с инвалидностью или с малышами на руках.
Для них городские власти обустраивают социальные общежития.
Десятилетняя Вероника с двумя сестричками и новым четырёхлапым членом семьи обживаются на новом месте в Кременчуге.
Девочки вместе с мамой в начале апреля были вынуждены уехать из родного Тореза в Донецкой области.
Собаку Таю взяли из приюта в Днепре.
Вероника скучала по дому и животным, которых там пришлось оставить у бабушки и дедушки.
Вероника рассказывает:
Мама её берет и я просто до слез была рада. А когда сказали, что сюда можно с собакой, я была очень рада и тоже плакала.
С ноября поселились в этом общежитии Алла Ивановна с дочерью.
Приехали из Попасной на Донетчине в апреле.
Пока могли, снимали дом, потом город дал социальное жилье.
Женщина плачет – российские оккупанты уничтожили всё.
Вынужденная переселенка Анна Антоненко:
Уезжали в страшных условиях, под обстрелами. Дома нет, все сгорело, мы теперь бездомные.
Обустроенная кухня, санузел, душевые, показывает комендант общежития.
Для вынужденных переселенцев обустроено 26 комнат.
Прежде жилье здесь дают многодетным, семьям с детьми до трех лет, людям с инвалидностью и пожилым, а также семьям военнослужащих, которые сейчас защищают Украину.
В настоящее время в общине на учете 31 тысяча беженцев.
Под жилье на период военного времени и на три последующих месяца после его окончания, людям обустраивают дома, общежития, квартиры коммунальной собственности.
В шести обустроенных для переселенцев домах проживает 160 человек.
Ажиотаж спал летом, когда благодаря ВСУ люди смогли вернуться в родительские дома.
Поэтому свободных помещений здесь хватает. Чтобы поселиться, нужно подать к местным властям заявление.
Специальная комиссия рассмотрит её и примет решение о заселении.
В настоящее время ещё на нескольких объектах для вынужденных переселенцев в городе продолжаются работы.