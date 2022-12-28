Потеряли все! Беженцы из Мариуполя и Попасной рассказали об условиях в приютах

Российские террористы продолжают уничтожать украинские села, города и украинцев. Люди ищут убежища в более безопасных местах.

Более 30 тысяч беженцев зарегистрировано только в Кременчугском обществе. Кто-то здесь транзитом, временно, другие – на длительное время.

Тяжелее всего старикам, людям с инвалидностью или с малышами на руках.

Для них городские власти обустраивают социальные общежития.

Десятилетняя Вероника с двумя сестричками и новым четырёхлапым членом семьи обживаются на новом месте в Кременчуге.

Девочки вместе с мамой в начале апреля были вынуждены уехать из родного Тореза в Донецкой области.

Собаку Таю взяли из приюта в Днепре.

Вероника скучала по дому и животным, которых там пришлось оставить у бабушки и дедушки.

Вероника рассказывает:

Мама её берет и я просто до слез была рада. А когда сказали, что сюда можно с собакой, я была очень рада и тоже плакала.

С ноября поселились в этом общежитии Алла Ивановна с дочерью.

Приехали из Попасной на Донетчине в апреле.

Пока могли, снимали дом, потом город дал социальное жилье.

Женщина плачет – российские оккупанты уничтожили всё.

Вынужденная переселенка Анна Антоненко:

Уезжали в страшных условиях, под обстрелами. Дома нет, все сгорело, мы теперь бездомные.

Обустроенная кухня, санузел, душевые, показывает комендант общежития.

Для вынужденных переселенцев обустроено 26 комнат.

Прежде жилье здесь дают многодетным, семьям с детьми до трех лет, людям с инвалидностью и пожилым, а также семьям военнослужащих, которые сейчас защищают Украину.

В настоящее время в общине на учете 31 тысяча беженцев.

Под жилье на период военного времени и на три последующих месяца после его окончания, людям обустраивают дома, общежития, квартиры коммунальной собственности.

В шести обустроенных для переселенцев домах проживает 160 человек.

Ажиотаж спал летом, когда благодаря ВСУ люди смогли вернуться в родительские дома.

Поэтому свободных помещений здесь хватает. Чтобы поселиться, нужно подать к местным властям заявление.

Специальная комиссия рассмотрит её и примет решение о заселении.

В настоящее время ещё на нескольких объектах для вынужденных переселенцев в городе продолжаются работы.

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