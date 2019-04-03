Втрое дешевле чем иностранные: в Запорожье создают современные дроны для фермеров

Украинские разработки беспилотных летательных аппаратов могут на равных конкурировать с мировыми аналогами. Но, при этом, быть в разы дешевле конкурентов.

Разработчики из Запорожья несколько лет создают дроны, которые уже используются для агро-мониторинга посевов в частных и фермерских хозяйствах.

Компания Романа Ремпеля и Павла Ардашова по изготовлению современных беспилотных летательных аппаратов возникла благодаря совместному хобби и захвату авиамоделированием и программированием. 5 лет назад ребята решили выйти на украинский рынок уже с собственными разработками.

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Самой интересной среди них называют птичку с рабочим названием Скат. Говорят, здесь впервые была задействована схема с так называемыми поворотными двигателями. Такой беспилотник стабилен даже при сильных порывах ветра, работает более часа без подзарядки. Свои разработки запорожцы начали ориентировать на сельхозпроизводителей. Благодаря мультиспектральному сенсору, легко мониторить состояние посевов на полях. По результатам мониторинга составляют специальные карты развития растений.

Сегодня ребята работают над разработкой собственного сенсора для агро-мониторинга. Планируется, что он будет значительно дешевле иностранных аналогов. Уже подсчитали и стоимость полностью оснащенного самолета, который сможет приобрести себе любое фермерское хозяйство – он будет стоить около 100 тыс. грн. Например такой же иностранный аналог обойдется в более чем 300 тыс. грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Симферополе упал беспилотник с сине-желтыми листовками.

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