Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Вечером враг ударил по Сумщине! Есть погибшие… | Новости Факты ICTV за 05.02.2024
— Оккупанты снова ударили по Сумщине 05.02.2024: есть жертва.
— Ситуация на фронте: вживую с передовой.
— Новый законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски.
— На стене парламента установили мемориальные доски с именами погибших на войне депутатов.
— Около 10 лет понадобится, чтобы отстроить разрушенную РФ инфраструктуру Украины.
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