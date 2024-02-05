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Вечером враг ударил по Сумщине! Есть погибшие… | Новости Факты ICTV за 05.02.2024

— Оккупанты снова ударили по Сумщине 05.02.2024: есть жертва.

— Ситуация на фронте: вживую с передовой.

— Новый законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски.

— На стене парламента установили мемориальные доски с именами погибших на войне депутатов.

— Около 10 лет понадобится, чтобы отстроить разрушенную РФ инфраструктуру Украины.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 22.30 (05.02.2024).

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