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Вы мне деньги – я вам талончик: в Украине активизировались бензиновые мошенники

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

В Украине активизировались бензиновые мошенники. К их основным схемам относятся поддельные талоны или карты автозаправочных сетей.

Об этом рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он говорит, что схема заключается в том, что владельца авто просят отправить деньги на карту в обмен на талон. А уже на АЗС оказывается, что он не работает.

В то же время подлинность этого талона могут подтвердить либо в офисе, либо на заправочной станции, поэтому нужно быть очень осторожными.

Также Сергей Куюн рассказал о риске покупки топлива не на заправочной станции. Ведь автовладелец в таком случае не знает, что это за топливо и откуда его привезли.

– Хочется попросить, чтобы люди ответственно относились к потреблению топлива. Мы видим, что на рынке есть дефицит. Поэтому очень прошу, если есть возможность, оптимизировать и минимизировать свои передвижения для того, чтобы мы прошли этот сложный период, — подчеркнул он.

Кроме того, Сергей Куюн предполагает, что приблизительно через неделю или дней 10 ситуация должна значительно улучшиться.

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