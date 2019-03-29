Выборы 2019: почему важно голосовать и как выбрать кандидата

Почему необходимо голосовать и что важно в выборе кандидата на высший пост Украины? Такие вопросы мы задали людям в Киеве и в Вашингтоне.

Снежана Ищук родом из Винницкой области, живет в Вашингтоне 13 лет. Она – финансовый аналитик в неприбыльной организации, которая занимается образовательными проектами в развивающихся странах, в том числе и в Украине.

– Пока что я здесь, но с мыслью, что я когда-то вернусь в Украину. Поэтому на выборы я пойду. Это очень важно, ведь у меня вся семья живет в Украине. Кандидат, за которого я буду голосовать, единственный, кто сможет на данный момент продолжить те наработки, которые Украина имеет. Я читала программу своего кандидата и двух других. Как экономист и финансист по образованию, это для меня решающий момент, – говорит Снежана Ищук.

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Евгений Войтович из Горишних Плавней, в Киеве живет 18 лет, работает в IT-компании, руководит проектным отделом и продажами.

– Я на голосование пойду обязательно. Те, кто не голосуют, не имеют права быть недовольны или властью, или оппозицией. Я больше доверяю фактам и тому, что уже сделано людьми, которые занимают высокие должности. Если мы говорим о выборах президента, то он полностью отвечает за армию, внешнюю политику и часть силовых структур. Кандидаты в президенты рассчитывают на то, что мы не понимаем, какую власть они имеют. – отмечает Евгений Войтович.

Сознательно и ответственно делать свой выбор на нынешних президентских и парламентских выборах Снежана и Евгений призывают и остальных украинцев – независимо от города, страны или континента, на котором они живут.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать, если приглашение на выборы не пришло.

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