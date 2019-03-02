Выборы 2019: начались проверки избирательных участков
В Украине начались проверки избирательных участков.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям осматривает помещение, где люди будут голосовать. В частности – аварийные выходы и состояние пожарной безопасности.
Проверки начались в Кировоградской, Черкасской и Житомирской областях.
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К слову, как проголосовать на выборах 2019 за пределами Украины.
2019-03-02
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