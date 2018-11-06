Выборы в Конгресс: почему американцы стремятся изменить политику США
В США пройдут промежуточные парламентские выборы. Американцы выбирают 35 из 100 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов нижней палаты представителей.
Это голосование важное, прежде всего, для президента Трампа. Если победят его оппоненты демократы, то смогут серьезно осложнить жизнь главе Белого Дома, вплоть до объявления импичмента.
– Из-за того, что происходит в стране – мы в серьезной беде. И если люди не придут и не проголосуют, и не активируют изменения, мы обречены жить в терроре на следующие два года, – говорят люди.
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Ранее Факты ICTV писали, пошатнет ли выборы в США колонна мигрантов позиции Трампа.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-06
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