Выборы мэра Днепра: Филатов прокомментировал возможность проведения второго тура

На выборах мера Днепра лидирует действующий градоначальник Борис Филатов. По данным экзитполов, на втором месте находится кандидат Загид Краснов.

Борис Филатов доволен таким результатом, сообщил он в эфире Фактов ICTV. Однако, по его словам, пока рано говорить об окончательных результатах и о проведении второго тура.

— Я очень доволен результатом, у меня отрыв от второго номера не на 30%, а в три раза. И кто выйдет на второе место, пока тоже неизвестно, потому что три кандидата идут ноздря в ноздрю, — говорит Борис Филатов.

Читайте: Местные выборы 2020 — новости

В то же время кандидат уже говорит о планах на следующий срок на посту мэра. По его словам, это строительство метро, аэропорта, восстановление изношенного жилищного фонда.

Выборы мэра Днепра

По результатам выборов мэра Днепра, с 44,47% голосов избирателей лидирует Борис Филатов.

На втором месте с 14.44% находится Загид Краснов, тройку лидеров с 11,27% замыкает Александр Вилкул.

Подробнее о выборах мэра Днепра читайте на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.