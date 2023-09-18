Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
— ВСУ на Бахмутском направлении пробили линию обороны врага – Сырский;
— Атака на юг Одесской области: силы ПВО сбили 11 БпЛА;
— Как урегулировать экспорт зерна – у Украины есть план;
— В Гааге начались публичные слушания по делу геноцида;
— Выборы во время войны: общественные организации решили действовать;
— Игры непокоренных: Зеленский поздравил наших героев;
– Ветераны войны поднялись на пьедестал в 6 видах спорта.
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