Выборы по-честному: как Украина будет противодействовать внешним вмешательствам

В ходе предстоящих выборов Украина столкнется с мощной волной дезинформации и новых хакерских атак, в частности из России. Фактически наше государство может стать полем, где Кремль будет тестировать новые тактики вмешательства. Такой сценарий прогнозирует бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В Украине создали Рабочую группу для предотвращения внешним вмешательствам в украинские выборы. Ее учредители – Атлантический совет, Фонд Виктора Пинчука и Транс-атлантическая комиссия по честным выборам.

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В составе рабочей группы будут функционировать подразделения по кибербезопасности, по дезинформации и по вопросам военной безопасности.

Они формируют команду быстрого реагирования, которая будет заниматься мониторингом, оценкой и разоблачением любой подрывной деятельности в Украине, а также предлагать соответствующие контрмеры. Чтобы россиянам не удалось манипулировать избирательными процессами как это было в США и странах Западной Европы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Рада назначила дату президентских выборов.

Опубликовано Декабрь, 12 в 19:54



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