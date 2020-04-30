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Выборы по почте. Как Польша будет выбирать президента в условиях карантина

В Польше идет борьба не только с коронавирусаом. К предназначенным выборам президента в стране, которые должны состоятся 10 мая, осталось чуть больше недели, но до сих пор нет конкретного решения, как их провести и что делать со списками избирателей.

Теоретически решили, что кампания пройдет по корреспондентской схеме, с помощью польской почты, хотя никто пока не представляет, как это должно выглядеть. Мэры городов и главы сельских советов единым фронтом заявили, что не предоставят почте списков избирателей. Поэтому выборы польского президента на грани срыва. Подробнее в сюжете Оксаны Бункивской.

Напомним, Польша анонсирует открытие торговых центров и детских садов с начала мая. Об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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