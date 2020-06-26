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Выборы президента Польши: кто кандидаты, их программы и рейтинги социологов

28 июня состоятся выборы президента Польши. Изначально, они были назначены на 10 мая и из-за эпидемии коронавируса их собирались провести дистанционно посредством польской почты. Затем определили новую дату.

До финиша доходят два 48-летних президента. Нынешний — Анджей Дуда, представитель Права и справедливости, и президент Варшавы Рафал Тшасковский — сторонник Обывательской платформы.

Неожиданно, третьим стал беспартийный, бывший конферансье, журналист, автор многих фельетонов 44-летний Шимон Головня. Кампанию построил на личных встречах с избирателями, SMS-рассылках и сообщениях в соцсетях.

Головня хочет объединить избирателей обоих своих конкурентов. Говорит, что программу сформировал общаясь с людьми и выложил это в книге Видение и специфика президентства. Среди его обещаний: Польша без угля, без изменений закона об абортах. Также обещает «большую уборку» в госучреждениях, стабилизацию в армии и создать Польско-украинский институт социального и исторического диалога.

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Приверженность украинцам демонстрирует и нынешний мэр Варшавы. Он позиционирует себя как человек из народа. Поэтому на его странице детские фото, дом, пекарня и 9-летнее авто. Программу построил на 3 китах — инвестиции, чистый воздух и равные возможности на рынке труда.

Головня и Тшасковский не станут бороться с секс-меньшинствами и собираются разделить костел и государство. Это их очень объединяет против Анджея Дуды, который в последние месяцы лоббировал принятие соответствующих законов. Его визиты часто проводятся под аккомпанемент протестов ЛГБТ-сообщества.

Действующий президент взамен обещает полякам то, что они хотят слышать: деньги на детей, мам, начало нового учебного года, льготы пенсионерам. Программу назвал Карта семьи, потому что есть поборником традиционных ценностей и противником сексуального образования в школе. Пока социологи распределяют шансы кандидатов так: Дуда точно попадает во второй тур, его поддерживает 41% избирателей, за Рафала Тшасковского готовы проголосовать 27%, а за Шимона Головню — почти 9%.

Выборы в других странах

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко официально зарегистрировался для участия в выборах руководителя страны в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что может проиграть выборы из-за того, что голосование будет проходить по почте. По его словам, это единственный вариант, почему он может проиграть.

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