Выборы прошли без массовых нарушений и без вмешательства РФ – МВД

Парламентские выборы прошли цивилизованно, а МВД впервые не подыгрывала ни одному из кандидатов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

– Мы установили новые стандарты парламентских избирательных кампаний. Где-то 2500 было сообщений граждан о нарушениях. Почти такая же цифра была в день голосования в первом туре президентских выборов. О чем это говорит? О том, что у нас с каждым днем ​​люди и политики становились сознательными, ведь на президентских выборах было лишь 39 субъектов, а на парламентских в округах было 3 тыс. кандидатов и 22 политические партии. И мы понимаем, что процесс цивилизованности украинского общества идет, и мы даем хорошие сигналы всему миру, что мы способны проводить очень цивилизованные выборы.

В Украине уже привыкают к тому, что теперь нет использования массового админресурса, нет подкупа на улицах, нет карусели на выборах, нет подвоза избирателей с целью осуществить реализацию «мертвых душ». Это связано с принципиальной позицией Министерства внутренних дел и соответственно с качественным отработкой полицией и Нацгвардией того, что касается безопасности на улицах, Пограничной службы – того, что касается их полномочий, ну и конечно то, что люди спокойно осуществить процесс голосования благодаря тому, что ДСНС отрабатывает свою часть обеспечения безопасности людей.

– Мы многое сделали, поэтому нас не удивляет такой цивилизованный процесс, но вместе с тем мы понимаем, что нам есть над чем поработать, в частности над уголовными производствами, которых в течение вчерашнего дня было начато 71, почти половина касались тех граждан, которые пытались вынести бюллетень за пределы избирательного участка. Мы понимаем, что одной из причин могло быть как возложение бюллетеня в коллекцию домашней, так и организация так называемой карусели с избирательным бюллетенем.

Уголовная ответственность за нарушения на избирательных участках сыграла свою роль. Она дисциплинировала и избирателя, и политические команды, но и где-то дисциплинировало то, что для системы МВД не было неприкасаемых лиц и они демонстрировали абсолютно полную политическую нейтральность ко всем участникам избирательного процесса.

– Это было впервые, что МВД вместе со всеми структурами – от нацполиции до миграционной службы – не подпевали и не подтанцовывали ни одному из кандидатов в народные депутаты, ни одной политической партии. Это было нонсенсом раньше, потому что ранее МВД воспринималось как инструмент избирательной кампании, и кому удавалось выиграть этот инструмент, тот в определенной степени обеспечивал себе дополнительные позиции.

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Один из условных вызовов для МВД – это нехватка цивилизованности и достоинства у политических сил, чтобы совсем отказаться от политической рекламы в дни тишины. Одной из причин является невысокие санкции админкодекс, который устанавливает 1360 грн. максимальное наказание для нарушителя правил. По поводу фейковой рекламы, то законодательно нет возможности вносить санкции, так это лежит на совести политических сил.

– Что касается вмешательства из-за рубежа, то в отличие от президентских выборов, системных вмешательств из-за границы не было. Но были возможности и спецслужбы РФ тренировались взламывать наши системы, но киберполиция готова к подобным воздействиям и может предотвратить любые серьезные вмешательства. Вместе с тем, я хотел бы обратить внимание на такую ​​особенность, что через линию разграничения с оккупированными областями, через админграницу из АР Крым не было каких нездоровых движений, которые серьезно меняли традиционный трафик для этого времени.

Донецкая область – регион, к которому было приковано дополнительное внимание, ведь там не все кандидаты научились играть по честным правилам и значительная их часть понесет ответственность за незаконные действия, которые они совершали во время избирательной кампании, в частности, уголовная ответственность предусмотрена тем членам комиссии, которые искажают документацию – раньше подписывают протоколы или пытаются поставить результат, не соответствующий действительности.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, с какими нарушениями прошли парламентские выборы в Украине.

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