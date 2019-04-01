Выборы прошли честно, нарушения незначительные – международные наблюдатели

В ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины состоялись честно и организованно, а отсутствие российских наблюдателей не ставит под сомнение легитимность работы всей миссии.

Выборы в Украине мониторили более тысячи международных наблюдателей из ОБСЕ, НАТО, Европарламента и ПАСЕ. Их приятно поразила высокая явка. И огорчило большое количество технических кандидатов. Наблюдатели указали также на подкуп избирателей и использование админресурса. Но на общий результат голосования это, убеждены, существенно не повлияло.

Международные наблюдатели остаются в Украине и на второй тур. Надеются, он тоже пройдет без нарушений. И ждут между кандидатами теледебатов.

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Их отечественные коллеги из гражданской сети Опора, тем временем, сравнивают эти выборы с предыдущими. Нарушений насчитали меньше, чем в 2014-м. Самые распространенные – фотографирование бюллетеней. А украинцам, которые во втором туре будут голосовать не по месту регистрации напоминают, что избирательный адрес снова надо менять.

Дисциплинированнее всего голосовали на Черкасщине. На Днепропетровщине наоборот – полицейским скучать не пришлось. Получили более десятка анонимных звонков о минировании избирательных участков. Большинство сообщений, как выяснилось впоследствии, поступили с территории России. На Черниговщине было в буквальном смысле горячо – там подожгли кабинку, а в Сумах избиратель пытался съесть бюллетень.

Киберполиция обнаружила 4 протокола, которые члены участков заполнили преждевременно, еще не посчитав всех голосов. А в Донецкой области правоохранители нашли поддельные бюллетени с галочками за одного из кандидатов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Европарламенте указали недочеты выборов в Украине.

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