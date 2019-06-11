Выборы в Казахстане прошли с арестами и нарушениями – ОБСЕ
Аресты, многочисленные нарушения и доминирование правящей партии в политической среде. Так международные наблюдатели ОБСЕ оценили президентские выборы в Казахстане, но отметили, что подготовка к голосованию была организована хорошо.
Накануне Центризбирком официально объявил победителем Касим-Жомарт Токаева, ставленника Нурсултана Назарбаева.
Именно через объявления Назарбаевым об уходе в отставку в стране и объявили досрочные президентские выборы. Обязанности главы государства до них выполнял Токаев. По данным ЦИК, за него проголосовал почти 71% избирателей.
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Между тем в день голосования прошли акции протеста. Полиция задержала 700 активистов. Но это не остановило протестующих – после объявления результатов выборов люди снова вышли на митинги.
Напомним, в Казахстане перевернулся автобус с пассажирами – погибли 11 человек.