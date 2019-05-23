Выборы в Европарламент: как Россия пытается изнутри развалить ЕС

Европа – это прежде всего правила, которые все выполняют. И законы для всех стран-членов определяет Европарламент, в который сегодня начались выборы. Но многие европейцы не знают и не понимают, зачем им, кроме национальных депутатов, нужны общеевропейские. Поэтому явка может быть небольшой.

А вот кто точно придет – это популисты, которые, как показывают исследования, еще и друзья Путина. Цель у них одна – развалить изнутри ЕС. Аргументы манипулятивные: мол, это ЕС присылает мигрантов и забирает деньги людей. Поэтому сторонники единой Европы призывают идти и голосовать.

Европейский парламент – мини-портрет Европы. Каждая страна здесь имеет своих депутатов. От Германии, например, 96. В Польше – 51. Все зависит от населения. В самом парламенте депутаты объединяются по политическим интересам. Так рождаются пан-европейские политические силы.

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Из-за низкого интереса рядовых европейцев – в Европарламент регулярно попадают политики радикальных взглядов. Например, Найджел Фарадж, ключевой агитатор за Брекзит. В Европарламенте Фараж двадцать лет. Но за все это время в парламенте британском его партии удалось получить лишь одно кресло.

В ключевых странах выборы в Европарламент превращаются в противостояние на внутренней арене. Во Франции – рейтинги партии Макрона практически сравнялись с популярностью ультра-правой Марин Ле Пен. В Польше – разделение по либеральным ценностям. В Италии – встал ребром вопрос нелегальной миграции. В Нидерландах – популисты стремятся повторить успех на местных выборах двухмесячной давности. В Великобритании – из-за Брекзита многие избиратели особенно раздражены.

Впервые за всю историю Евросоюза, как показывают прогнозы, центристы не окажут влияния на половины парламента. Впрочем, эксперты не склонны драматизировать. Брюссельская политика останется в руках сторонников единой Европы. Но вот на уровне отдельных стран – триумф евроскептиков может перевернуть политическую жизнь с ног на голову.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Порошенко планирует баллотироваться в Европарламент.

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