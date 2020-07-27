Выборы в Беларуси: кто реальный соперник и рейтинг Лукашенко

Две недели осталось до президентских выборов в Беларуси. Неожиданностей не ожидается, оппозицию прижали к стенке. Из трех реальных соперников Лукашенко осталась только одна — Светлана Тихановская — новая кандидатка от оппозиции.

Виктор Бабарико — с июня под следствием и за решеткой. Обвиняют во взяточничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. Другой — Валерий Цепкало — убежал. Объяснил, боится ареста. Вывез и семью.

И теперь основное лицо оппозиции на выборах — Светлана Тихановская, жена общественного деятеля, а ныне политзаключенного Сергея Тихановского.

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Вокруг нее теперь сплотились другие оппозиционеры, объединив штабы. Светлана рассказала, что ей угрожают, и поэтому она вынуждена была вывезти из страны детей. Однако предвыборных митингов, не отменяет. На них приходят тысячи людей.

Между тем действующий президент Александр Лукашенко, который у власти уже четверть века, боится Майдана. На днях пригрозил выдворить из страны иностранных журналистов, из-за которых якобы призывы к массовым беспорядкам.

Президентские выборы в Беларуси 9 августа. Результаты соцопросов на общественно-политические темы в стране запрещено обнародовать с 2016 года, а опрос онлайн, которые провели в конце мая два популярных белорусские сайты, показали, что Лукашенко поддерживают от 3% до 6% респондентов.

В Минске и других белорусских городах на протестах в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК не зарегистрировала кандидатами, бойцы ОМОНа задержали более 220 человек.

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