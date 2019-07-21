Выборы в ООС: военные впервые голосуют вместе с гражданскими, многие не пришли

День выборов на Донбассе совпал с началом бессрочного прекращения огня. Впервые было запрещено стрелять из любого вооружения. даже из автоматов. В то же время в штабе операции объединенных сил объяснили, любой огонь – это не огонь в ответ, а значит в случае провокаций, вылазки штурмовых групп и любой угрозе жизни военнослужащего Вооруженных силах Украины имеют право открывать огонь.

За первые 8 часов режима тишины штаб обстрелов не зафиксировал, хотя военные не скрывают – рассчитывают на провокации.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019: до скольки можно проголосовать

Также на внеочередных парламентских выборах для военных, причем не только на передовой, но и тем, кто находятся в местах постоянной дислокации Верховная Рада усложнила процесс голосования фактически своим бездействием.

На этот раз не были созданы участки для военных, армейцы голосуют на обычных избирательных участках, вместе с местным населением. Для этого военнослужащие писали отдельные заявления для переноса места голосования по месту прописки на место несения службы.

Из-за этого возникли некоторые трудности, адреса прописок военных попадали в руки местных работников на избирательных участках, а это уже утечка информации за пределы воинской части.

Также военнослужащие, которые изменили место голосования имеют право проголосовать только за список партии, а второй бюллетень за мажоритарщиков они не получают. Такие сложности привели к тому, что многие из армейцев отказались идти на выборы.

Напомним, первый избирательный участок для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 открылся в Австралии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.