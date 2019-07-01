Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Выборы в Раду: место голосования изменили 27 тыс. украинцев

27 тыс. украинцев изменили место голосования перед парламентскими выборами. Данные обнародовала ЦИК.

Больше всего заявлений – около 7 тыс. – от жителей Донецкой области, еще почти 4 тыс. – из Луганской.

Временно изменили место голосования и полтысячи жителей Крыма.

Читайте: Копирование названия и символики: грязные технологии предвыборной кампании

На этот раз ЦИК упростила процедуру. Ранее нужны были документы о командировке или отпуске в день выборов. Сейчас же достаточно лишь заявления и паспорта.

Изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина будет защищать парламентские выборы от вмешательства РФ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Когда в Украине парламентские выборы
Без жеребьевки: ЦИК внесла в бюллетень партию Саакашвили
Список партий на выборы в Верховную Раду 2019
Нам нужен прямой разговор с РФ: Вакарчук о ПАСЕ, моряках и выборах
Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей
Календарь парламентских выборов 2019
Список Батькивщины на выборах – первая 50-ка

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка