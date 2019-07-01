Выборы в Раду: место голосования изменили 27 тыс. украинцев

27 тыс. украинцев изменили место голосования перед парламентскими выборами. Данные обнародовала ЦИК.

Больше всего заявлений – около 7 тыс. – от жителей Донецкой области, еще почти 4 тыс. – из Луганской.

Временно изменили место голосования и полтысячи жителей Крыма.

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На этот раз ЦИК упростила процедуру. Ранее нужны были документы о командировке или отпуске в день выборов. Сейчас же достаточно лишь заявления и паспорта.

Изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина будет защищать парламентские выборы от вмешательства РФ.

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